Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов

Распоряжение губернатора Айсена Николаева было обнародовано после серии антимигрантских акций протеста в регионе.

Запрет на прием мигрантов на работу распространяется на 33 сферы, включая строительство, производство продуктов и напитков, услуги такси и перевозок, и также розничную и оптовую торговлю. Указ главы Якутии был опубликован на официальном информационном портале региона. Согласно документу, ограничения установлены до конца этого года. Работодателям дается три месяца на то, чтобы избавиться от мигрантов среди своих сотрудников.

Власти Якутии подчеркивают, что вводимые ограничения полностью соответствуют федеральному законодательству и никак не связаны с недавним инцидентом, породившим волну антимигрантских протестов. Об этом же «Эху» заявил депутат от региона Федот Тумусов.

Причиной недавних протестов в Якутии регионе стало изнасилование местной жительницы, в котором заподозрили выходца из Киргизии. При этом как раз мигрантов из этой страны запрет на работу не коснется. Дело в том, что Киргизия наряду с Арменией, Белоруссией и Казахстаном входит в состав Евразийского экономического союза. Граждане этих стран могут работать в России без патентов.

По утверждению властей Якутии, запрет нанимать иностранцев на работу поможет снизить долю безработных среди местного населения.

Ограничение на работу мигрантов из стране, не входящих в ЕврАзЭС, является нарушением федерального законодательства, — считает доктор юридических наук, зав.кафедрой трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Марина Буянова.

По мнению Буяновой, мигранты, которые уже получили свои квоты, могут обращаться в суд