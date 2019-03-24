Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в хищении денег у «Роснефти», где он работал до прошлого года. О его задержании стало известно сегодня утром.

Виктор Ишаев в течение пяти лет был вице-президентом «Роснефти». Пользуясь своим положением и злоупотребляя доверием руководства, он заключил договоры об аренде представительством госкомпании в Хабаровском крае помещения у его собственной фирмы. Причем стоимость была явно завышена, говорится в официальном заявлении Следственного комитета. Сколько денег таким образом было похищено, в СК не уточнили. Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Ему может грозить до 10 лет заключения. Комментируя эту ситуацию, в «Роснефти» сообщили, что то самое представительство госкомпании в Хабаровском крае сейчас находится в процессе ликвидации, пост вице-президента компании Ишаев покинул около года назад, а уголовное дело, обвиняемым по которому проходит экс-губернатор, стало продолжением расследования, инициированного службой безопасности «Роснефти». Об этом «Эху» рассказал пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Было ли связано увольнение Ишаева из «Роснефти» с выводами службы безопасности, Леонтьев не сказал. Между тем, на возбуждение уголовного дела о мошенничестве против экс-губернатора уже отреагировали в «Единой России» — партия приостановила его членство на время следствия. Об обвинениях против Ишаева также информировали Владимира Путина, но в президент комментировать это дело не будет, чтобы избежать давления на следствие, сообщили в Кремле.

Напомню, что Виктор Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края в современной России, проработав в итоге на этом посту 18 лет. Затем он стал полпредом в Дальневосточном федеральном округе, а еще через три года — министром по развитию Дальнего Востока. Но политическую карьеру Ишаева потопило наводнение 2013 года, после которого он был освобожден от должности. Но вскоре пришел в «Роснефть».

Следственный комитет не стал требовать заключения Виктора Ишаева под стражу. Следователи попросил суд отправить его под домашний арест на два месяца. Меру пресечения бывшему губернатору Хабаровского края должен определить сегодня Басманный суд

Задержание Виктора Ишаева может быть связано с ослаблением местных элит перед предстоящими выборами, — считает политолог Александр Кынев.

Кынев отметил, что Ишаев был ярким политиком. Он часто позволял себе критиковать федеральный центр.

В ближайшее время могут появиться новые уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, — считает политолог Михаил Виноградов.

Виноградов напомнил, что первые аресты чиновников начались в 2013-м году.

То, что сейчас происходит, вполне предсказуемо, — сказал в эфире «Эха» политик Дмитрий Гудков.

По мнению Гудкова, недавние аресты – это удар по клану премьера Дмитрия Медведева.