За три дня до выборов президента Украины лидером предвыборной гонки остается актер Владимир Зеленский, которого поддерживает более 26% опрошенных. Это данные украинской социологической группы «Рейтинг». Второе место делят действующий президент страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Их готовы поддержать по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составляет менее 10%. Опрос проводился с 22-го по 27 марта. В нем участвовало 3 тысячи человек старше 18-ти лет.

Российский МИД не видит среди кандидатов в президенты Украины человека, который вернется к двусторонним отношениям с Россией. Об этом в эфире «Эха» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.