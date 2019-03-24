За три дня до выборов президента Украины лидером предвыборной гонки остается актер Владимир Зеленский
За три дня до выборов президента Украины лидером предвыборной гонки остается актер Владимир Зеленский, которого поддерживает более 26% опрошенных. Это данные украинской социологической группы «Рейтинг». Второе место делят действующий президент страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Их готовы поддержать по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составляет менее 10%. Опрос проводился с 22-го по 27 марта. В нем участвовало 3 тысячи человек старше 18-ти лет.
Российский МИД не видит среди кандидатов в президенты Украины человека, который вернется к двусторонним отношениям с Россией. Об этом в эфире «Эха» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.