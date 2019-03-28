СК РФ не стал требовать ареста бывшего полпреда на Дальнем Востоке Ишаева

Следствие — редкий случай для дел о крупных хищениях — попросило поместить бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева не в СИЗО, а под домашний арест.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, соответствующие материалы СК РФ уже поступили в инстанцию.

Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. В СК полагают, что бывший полпред на Дальнем Востоке похитил деньги у «Роснефти».

Проработавший почти 20 лет губернатором Хабаровского края, а потом еще некоторое время полпредом президента, Ишаев нарушил закон на должности вице-президента нефтяной компании. В СК считают, что подозреваемый злоупотребил доверием руководства. Он обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью почти 300 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.

Расследование в отношении Ишаева начали в самой «Роснефти» силами собственной службы безопасности, материалы передали в правоохранительные органы, сообщил пресс-секретарь Михаил Леонтьев. Сам 70-летний подозреваемый ушел из компании почти год назад.

В рамках дела ФСБ проводит обыски. Меру пресечения для экс-чиновника будут избирать в пятницу. Следствие просит о домашнем аресте.

«Единая Россия» приостановила членство Ишаева в партии на время следствия.