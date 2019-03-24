В МИД РФ хотели бы прочитать весь доклад Мюллера о вмешательстве России в американские выборы – Захарова

В Министерстве иностранных дел РФ хотели бы прочитать весь доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы весь доклад почитать. Я вообще не понимаю, почему опять начинается: это открыто, это закрыто, а в это рыбу заворачиваем. Пусть опубликуют весь. По крайне мере, мы хотя бы узнаем, на чем он основан», — сказала она.