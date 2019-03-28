Поезда на  Замоскворецкой линии московского метро ходят с увеличенными интервалами

Сбой движения поездов произошел в четверг на Замоскворецкой линии подземки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного метрополитена. «На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — сказал собеседник агентства. Других подробностей в пресс-службе московского метро не сообщили. Очевидцы, между тем, сообщают, что из поезда на станции «Коломенская», предположительно неисправного, около 16:00 были высажены пассажиры.