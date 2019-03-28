Захарова обвиняет спецпредставителя США по Украине Волкера в препятствовании урегулированию ситуации в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвиняет спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в препятствовании урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Посмотрите, что говорит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он говорит о необходимости блокировки любых контактов Киева с Донбассом. А это прямое противоречие минским договоренностям. То есть программа, которая реально вывела бы их из кризиса, блокируется американским представителем», — заявила М.Захарова.

Она добавила, что минские соглашения – это «единственная возможность взять ситуацию под контроль, объединить Украину и сделать так, чтобы Украина была целостным государством».