Би-би-си извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко и согласилась возместить ему моральный ущерб за материал, который не соответствовал действительности. Как сообщает РБК, речь идет о сообщении Би-би-си в 2018-м году о том, что украинские власти через посредников заплатили 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Сейчас статья удалена с сайта Би-би-си. После публикации Петр Порошенко обратился в британский суд, который решил, что репутации украинского политика был нанесен ущерб.