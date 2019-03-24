МИД не планирует зеркальных мер в отношении Украины из-за недопуска российских наблюдателей на выборы – Захарова

МИД не планирует зеркальных мер в отношении Украины из-за недопуска российских наблюдателей на выборы. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Нет, у нас есть наши обязательства и наши функциональные обязанности в качестве страны-члена ОБСЕ. Поэтому мы и даже в этом случае, когда шли практически угрозы в отношении потенциальных российских наблюдателей со стороны Украины, от обязательств отказываться были не намерены. Поэтому ни о каких зеркальных мерах на данном этапе, в этом контексте речи не идет «, — сказал она.