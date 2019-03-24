Высказывания пресс-секретаря МИДа Белоруссии в отношении посла РФ являются «нормальным рабочим процессом» – Захарова

Высказывания пресс-секретаря МИДа Белоруссии в отношении посла РФ являются «нормальным рабочим процессом». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Такие высказывания в отношения посла от МИДа Белоруссии – агрессивная риторика, но ничего экстраординарного не происходит, это нормальный рабочий процесс. Все восприняли это как достаточно характерную для двухсторонних отношений полемику», — сказала она.