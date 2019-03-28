Два объекта Владимиро-Суздальского музея могут быть переданы Русской православной церкви

Это Ризоположенский храм и приказная изба на территории Покровского женского монастыря. Об этом сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова. По ее словам, в отношении Успенского и Рождественского соборов, а также Спасо-Ефимиеву монастырю будут созданы специальные комиссии. Как отмечает ТАСС, всего Владимирская метрополия претендует на 12 объектов, которые закреплены за Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.