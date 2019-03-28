В Якутии для мигрантов оказались под запретом 33 профессии

Однако, ограничение на работу коснется не всех.

Граждане Киргизии и других стран, входящих в Евразийский экономический союз, по-прежнему могут продолжать трудиться на территории региона. Запрет касается только иностранных граждан, работающих на основе патента, пояснила РИА Новости помощник главы республики Ирина Ефимова, уточнив, что «указ выходит с 2017 года. В этом году расширился перечень видов деятельности».

В свою очередь, председатель правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что это плановое решение, оно было принято еще в декабре и не связано с недавним инцидентом с участием мигранта.

Ранее стало известно, что глава Республики Айсен Николаев подписал указ, запрещающий привлекать иностранцев, работающих по патенту, в сферу транспорта, здравоохранения, образования, производства продуктов и напитков и ряд других областей. Предприятиям дали три месяца на то, чтобы уволить таких сотрудников.

В середине марта в Якутии прошло несколько митингов против мигрантов. Они начались после того, как выходца из Киргизии обвинили в изнасиловании женщины. На этом фоне многие приезжие стали бояться выходить на работу