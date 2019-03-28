Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву вменяется хищение денежных средств Роснефти

Он снял у своей компании помещение по явно завышенной стоимости, — говорится в сообщении Следственного комитета России. Речь идет о периоде, когда Ишаев был вице-президентом Роснефти. Он ушел на пенсию в конце прошлого года в связи с истечением срока контракта. В ближайшее время Ишаеву будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее Роснефть заявляла, что ее служба безопасности обнаружила злоупотребление в своем дальневосточном представительстве.

Задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева может быть связано с ослаблением местных элит перед предстоящими выборами, считает политолог Александр Кынев.

Александр Кынев отметил, что Ишаев был ярким политиком и одним из наиболее авторитетных губернаторов нулевых годов. Часто позволял себе критиковать федеральный центр. Не думаю, что это дело вызовет общественное одобрение", — заключил политолог.