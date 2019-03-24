Речи о размещении российских баз в Венесуэле не было и нет – Захарова

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я первый раз слышу про базы в Венесуэле. Я не видела никакой дискуссии на данную тему, чтобы кто-то где-то обсуждал этот вопрос. По законодательству Венесуэлы, размещать у себя какие-то базы они не могут», — подчеркнула она.

М.Захарова добавила, что Россия развивает исключительно военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой. «Мы делаем это на основе совместных договоренностей. Специалисты, которые туда поехали, делают это в рамках реализации данного сотрудничества», — отметила она.