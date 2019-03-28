МИД не видит среди кандидатов в Украине человека, который вернется «к двусторонним отношениям» с Россией – Захарова

МИД не видит среди кандидатов на президентские выборы в Украине человека, который вернется «к двусторонним отношениям» с Россией – Захарова

МИД не видит среди кандидатов на президентские выборы в Украине человека, который вернется «к двусторонним отношениям» с Россией. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Человека, который вернется к двусторонним отношениям, среди кандидатов на выборы в Украине нет», — сказал она.