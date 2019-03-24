Критик: Объединение Александринского и Волковcкого театров без учета мнения коллективов выглядит «подковерной игрой»

Объединение Александринского и Волковcкого театров без учета мнения коллективов выглядит «подковерной игрой». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» театральный критик Алена Карась.

«О том, что театры объединили, узнали вчера, в день театра. Якобы это была некая воля трудового коллектива, однако сегодня выясняется, что работники театра сами узнали об этом только что. Это все выглядит подковерной игрой. Практика, при которой два крупнейших коллектива узнают о серьезной перемене в своей судьбе вот так, из газет – это практика 30-х годов, она очень опасна», — сказала критик.

Два старейших российских театра, Александринский в Петербурге и Волковcкий в Ярославле, объединяются в единый театральный комплекс. «Историческим моментом» назвал происходящее министр культуры Владимир Мединский, выступая на пресс-конференции в Москве.