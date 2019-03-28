Беженцы и мигранты захватили европейское торговое судно, которое спасло их неподалеку от берегов Ливии

Более ста человек, спасенные танкером ЭлиБлю, захватили его, когда узнали, что их планируют вернуть обратно в Ливию, сообщает британская Гардиан. В шести милях от Триполи корабль резко изменил курс и направился на север, в сторону Европы, пишет итальянская Коррьере делла Сера. Пресс-секретарь мальтийских вооруженных сил уже сообщил, что разрешение на остановку судно не получит. Итальянский вице-премьер Маттео Сальвинии, не раз обвинявший власти Евросоюза в том, что бегущие с севера Африки и спасенные мигранты часто не возвращаются на родину, а доставляются к берегам Италии, назвал беженцев «пиратами» и пообещал, что они увидят его страну «только в телескоп», пишет сайт Би-би-си. – Сальвинии не раз оказывался в центре международных скандалов в связи с его отказом принять суда с беженцами в итальянских портах. Как передает сайт издания MaltaToday, властям этой страны пока не удалось связаться с капитаном захваченного судна.

За последние четыре года, в рамках общеевропейской операции против контрабанды людьми, переправляемыми из Африки в Европу, в Средиземном море были спасены десятки тысяч беженцев.