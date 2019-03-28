Минкульт пока не получал жалоб на фильм Павла Лунгина «Братство»

Сегодня в ведомство поступили документы на выдачу прокатного удостоверения ленте, которую на днях раскритиковали в Совете Федерации.

На экраны лента предположительно выйдет в день победы – 9 мая. Однако окончательное решение еще не принято. Министерство культуры должно выдать или отказать в выдаче прокатного удостоверения в течение двух недель. Как сообщила сегодня агентству RNS директор департамента кинематографии Ольга Любимова, жалобы на содержание картины к ним пока не поступали.

Презентация фильма о выводе советских войск из Афганистана на закрытом показе вызвала неоднозначную реакцию представителей ветеранских организаций. Сенатор Игорь Морозов указал создателям на фактологические неточности и прямые искажения исторических событий. Политик потребовал запретить показ фильма в очередную годовщину окончания войны, поскольку картина не способствует патриотическому воспитанию молодежи. Представители Павла Лунгина заметили в свою очередь, что показ «Братства» прошел прекрасно. Ни у кого негативной реакции не было, передает «Интерфакс».

Лунгин ранее пояснял, что его новый фильм основан на подлинных воспоминаниях генерала армии, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева и эпизодах его личной военной биографии.