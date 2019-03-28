В Якутии мигранты не смогут работать продавцами, строителями и водителями

Всего в списке более 30 сфер, деятельность в которых для мигрантов будет ограничена. Ограничение на работу мигрантам в Якутии на территории региона в 33-х видах деятельности не коснется граждан входящих в ЕАЭС стран, сообщила РИА Новости помощник главы республики Ирина Ефимова.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев обещал не допустить разжигание межнациональной розни в республике. Обстановка накалилась после того, как уроженец Киргизии похитил и изнасиловал местную жительницу. Вслед за этим в Якутии прошло несколько стихийных митингов.