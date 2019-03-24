Глава представительства Роснефти на Дальнем Востоке Кондратов задержан в рамках т.н. «хабаровского уголовного дела»

Глава представительства Роснефти на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов задержан в рамках т.н. «хабаровского уголовного дела», по которому проходит бывший губернатор Виктор Ишаев. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник. Ранее Роснефть объявила, что служба безопасности компании выявила злоупотребления в деятельности дальневосточного представительства.

Службой безопасности «Роснефти» были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО «НК «Роснефть» в ДВФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы», рассказал «Эху» вице-президент «Роснефти» по PR Михаил Леонтьев.

На сайте компании написано, что представительство «находится в стадии ликвидации».

Сегодня в здании правительства Хабаровского края были проведены обыски. Виктора Ишаева допрашивают в Москве. По некоторым данным, ему инкриминируют злоупотребления при лесозаготовках.