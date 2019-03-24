Леонтьев: Решение о закрытии представительства Роснефти в Хабаровске было принято в прошлом году

Решение о закрытии представительства Роснефти в Хабаровске было принято в прошлом году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

«К информации от правоохранительных органов мы можем только добавить, что решение о закрытии нашего представительства было принято в конце прошлого года. До этого там работала служба безопасности и установила различные злоупотребления. Все сотрудники были уведомлены об увольнении, теперь идет процедура ликвидации», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава представительства Роснефти на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов задержан в рамках, так называемого, «хабаровского уголовного дела», по которому проходит бывший губернатор Виктор Ишаев. Сегодня в здании правительства Хабаровского края были проведены обыски. Виктора Ишаева допрашивают в Москве, ему инкриминируют злоупотребления при лесозаготовках.