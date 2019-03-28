Полиция в Киеве не будет применять силу в отношении людей, которые могут выйти на митинг в связи с выборами президента 31 марта. Это пообещал глава полиции Андрей Крищенко. По его словам, в митингующих не надо видеть врагов. При этом он отметил, что не является сторонником захвата государственных органов власти. Последние опросы на Украине показывают, что половина местных жителей не исключают новой волны протестов в случае, если на выборах будут зафиксированы попытки фальсификаций.