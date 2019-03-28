«Голос»: Четыре парламентские партии, которые финансируются из госбюджета, выводят деньги налогоплательщиков
Четыре парламентские партии, которые финансируются из бюджета, выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними или их руководителями структуры.
Эксперты «Голоса» также отмечают, что все партии переводят деньги в некоммерческие организации или фонды, где трудоустроены их сотрудники.
Депутат Госдумы коммунист Александр Ющенко называет утверждения «Голоса» оскорблением и клеветой.
Ющенко отмечает, что сейчас везде идет давление на компартию.