Сотрудники ФСБ и полицейские проводят обыски у саентологов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Источники информагентств утверждают, что изучается их литература, а также финансовая документация. У следствия есть основания полагать, что саентологи проводили платные тренинги и семинары, на которые у них нет лицензии. Так центру в Санкт-Петербурге за неделю удается собирать до четырех миллионов рублей в качестве пожертвований. Эти средства, как считают российские силовики, переводятся в США.