Компании, близкие к «повару Путина», заработали почти 140 млрд на социальном питании, выяснило издание «Проект»

Компании, близкие к «повару Путина» Евгению Пригожину, заработали почти 140 млрд на социальном питании, выяснило издание «Проект». Компании поставляют еду в школы, детские сады, воинские части и больницы. Подрядчики не раз получали иски за некачественную еду.

Среди причин недовольства заказчиков оказались червяки в рисе, полиэтилен в оладьях, волосы в булочках и тушеной говядине. Кроме инородных предметов еда иногда содержала кишечную палочку, сальмонеллу и золотистый стафиллокок. Пострадавшие от некачественной еды -— школьники, солдаты, курсанты военных училищ.

Подрядчики экономили и на количестве продуктов. Суд рассматривал жалобы школ и детских садов, где говорилось, что учащиеся получали меньшие порции, а на кого-то их не хватило совсем.

По подсчетам «Проекта», с 2012 года против компаний было подано 711 исков на общую сумму в почти 900 млн рублей, а сами фирмы выдвинули претензии на 2,9 млрд рублей. Каждый четвертый суд компании-поставщики питания, выступавшие в качестве ответчиков, выигрывали. Вместе с исками компании продолжают получать госконтракты, с 2015 года они стали подрядчиками детского лагеря «Артек» в Крыму.

В пресс-службе Евгения Пригожина не ответили по существу на вопросы «Проекта».