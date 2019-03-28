В ЛДПР назвали обвинения в перепрофилировании денег налогоплательщиков «передергиванием» со стороны движения «Голос»

В ЛДПР назвали обвинения в перепрофилировании денег налогоплательщиков «передергиванием» со стороны «Голоса». Так прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доклад движения «Голос» депутат от ЛДПР Сергей Каргинов.

«Я здесь вижу передергивание со стороны этой общественной организации. Мы направляем бюджетные средства на нашу агитацию в законных рамках. Все наши действия контролирует не только налоговая инспекция, но и Центральная избирательная комиссия, и никогда никаких замечаний в этом направлении не было. Мы приобретаем атрибутику, тратим средства на размещение наружной рекламы, на средства массовой информации», — сказал он.

Согласно исследованиям движения «Голос», ЛДПР с 2005 года передала 4,1 миллиардов рублей своим подрядчикам, в том числе предпринимателю Даниилу Бондарю, «который с 2013 по 2017 год получил 839,8 миллионов рублей за «размещение информационных материалов».

При этом, по сведениям «Голоса», в 2017 году парламентские политические партии получили из федерального бюджета почти 7 млрд руб., при этом у ЛДПР эти деньги составляли 97 процентов поступлений.