YouTube заблокировал новые выпуски программ Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Причиной стало нарушение условий использования видеохостинга.

На YouTube-канале оказалась недоступна программа «вДудь» с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым. В Интервью речь идет, в частности, о его эмиграции из России, протестных митингах и присоединении Крыма. Оно вышло 20 марта.

Также нельзя больше посмотреть выпуск возобновленного проекта Парфенова «Намедни», посвященный событиям 1946 года. Он был опубликован на канале «Парфенон» 18 марта. При заходе по прямым ссылкам сервис сообщает, что ролики удалены за нарушение условий использования YouTube, в чем именно они заключаются, не уточняется. Продюсер программы «Намедни» Илья Овчаренко сообщил «Открытым медиа», что это связано с отсутствием «галочки» о наличии в видео рекламы. Согласно новым правилам YouTube, теперь при размещении рекламы внутри программ, это необходимо отмечать в настройках. В свою очередь помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди сказал РБК, что видео не удалено, а просто скрыто. Он заверил, что к вечеру все будет исправлено, и доступ к материалам восстановят.

У программы «вДудь» на YouTube около 5 миллионов подписчиков, у «Парфенона» более 500 тысяч.