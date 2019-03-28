Силовики проводят обыски в петербургской церкви саентологии*

Проверка связана с уголовным делом об обманутых дольщиках.

Утром силовики нагрянули в офис «Центра саентологии Санкт-Петербурга». Он находится на юго-востоке города, недалеко от станции метро «Елизаровская». Причина визита силовиков пока никак не объясняется. Федеральная служба безопасности должна курировать другие вещи, а не религию, считает адвокат Иван Павлов, который представляет в суде интересы саентологической церкви*.

«Питер стал вообще каким-то плацдармом для репрессий против малых религий. Нападки идут в основном со стороны Федеральной службы безопасности, которая, в общем, должна заниматься совершенно другими вещами, но уж никак не религией», – сказал Павлов.

Между тем, обыски сейчас проходят не только в Петербурге – силовики пришил в представительства саентологической церкви* в Москве и Московской области. Оперативные мероприятия также проходят дома у руководителей организации. Проверки, как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, проводятся в рамках расследования уголовного дела, которое связано с обманом дольщиков. Его возбудили ещё несколько лет назад, по нему уже задержали пять человек, в том числе духовного лидера организации Ивана Мацицкого. Фигурантов также обвиняют в создании экстремистского сообщества и разжигании ненависти.

На одном из томов этого дела сотрудники ФСБ, видимо, по ошибке оставили стикеры с надписями. На них, как говорят адвокаты, в частности, значилось, что фигуранту надо устроить «передопрос с электровспоминателем».

* запрещенная в России организация