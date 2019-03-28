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14:00, 28 марта 2019

В Якутии запретили работать мигрантам

Указ подписал глава республики после протестов из-за изнасилования местной жительницы уроженцами Киргизии.

Еще вчера Айсен Николаев жаловался, что толпы мигрантов занимают рабочие места, где спокойно могли бы работать и местные кадры. От слов глава региона перешел к делу. В указе, опубликованном на сайте местного правительства, перечислены сферы, где гастарбайтерам запрещено трудиться. В документе содержатся 33 сферы деятельности.

В частности, иностранцам нельзя работать на производстве продуктов и напитков, в городском и пригородном транспорте, в такси, в областях образования, здравоохранения и социальных услуг, а также заниматься операциями с недвижимостью. Также им запрещено работать в областях права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования.

Власти подчеркивают, что решение соответствует федеральному законодательству. К тому же в регионе дали понять, что к запрету шли давно. Каждый год в Якутии снижается объем квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья, а стоимость рабочего патента для мигрантов сейчас выше, чем в остальных субъектах страны. Хозяйствующим субъектам дается три месяца на выполнение этих требований.

В середине марта приезжий из Киргизии похитил и изнасиловал жительницу Якутска, а позже отдал ее своим знакомым. В городе прошел стихийный митинг. Полиция начала массовые проверки.



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