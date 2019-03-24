В Москве задержали экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева

По данным агентств, он проходит по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках.

О задержании Ишаева сегодня сообщили источники информационных агентств. Собеседник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что бывшего губернатора допрашивают, после чего будет принято процессуальное решение. Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. По данным источника в силовых структурах, речь идет об уголовном деле о махинациях в лесной отрасли в Хабаровском крае на 10 миллиардов рублей. Его возбудило управление ФСБ по региону.

70-летний Ишаев возглавлял Хабаровский край с начала 1990-х годов по конец 2000-х. Он трижды переизбирался на свой пост и еще один раз был переназначен президентом Владимиром Путным. Должность главы региона Ишаев оставил в 2009 и тогда же по назначению Дмитрия Медведева стал полпредом в Дальневосточном федеральном округе. Еще спустя три года он получил портфель министра по развитию Дальнего Востока, но уже через год ушел вице-президентом в «Роснефть». Там он проработал до 2018 года.

Как отмечает издание The Bell, уход Ишаева с должности губернатора связывали с коррупционным скандалом. Это рассматривалось как мягкий вариант отставки чиновника, состоявшего в хорошие отношениях с Путиным.

Задержанием бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева может быть связано с предстоящими выборами, — считает политолог Александр Кынев.

Кынев отметил, что Ишаев – символическая фигура для Дальнего Востока. Он был ярким политиком и одним из наиболее авторитетных губернаторов, часто позволял себе критиковать федеральный центр.

В рамках расследования т.н. «хабаровского дела» прошли обыски в представительстве Роснефти Хабаровске.

В самой Роснефти утверждают, что служба безопасности компании выявила злоупотребление в деятельности дальневосточного представительства. Оно в стадии ликвидации. Материалы переданы в правоохранительные органы. Об этом «Эху» сказал вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев.

По некоторым данным, глава представительства Геннадий Кондратов задержан, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.