Глава представительства Роснефти на Дальнем Востоке Кондратов задержан в рамках т.н. «хабаровского уголовного дела»

Глава представительства Роснефти на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов задержан в рамках т.н. «хабаровского уголовного дела», по которому проходит бывший губернатор Виктор Ишаев. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник. Ранее Роснефть объявила, что служба безопасности компании выявила злоупотребления в деятельности дальневосточного представительства. Сегодня в здании правительства Хабаровского края были проведены обыски. Виктора Ишаева допрашивают в Москве. По некоторым данным, ему инкриминируют злоупотребления при лесозаготовках.