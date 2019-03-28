В Якутии власти существенно ограничили возможность для работы мигрантам

Глава республики Айсен Николаев подписал указ, согласно которому мигранты не смогут работать, в частности, водителями и продавцами. Всего в перечне свыше тридцати пунктов. Предприятиям дается три месяца на то, чтобы уволить иностранных сотрудников, работающих по патентам. Ранее власти Якутии обещали не допустить разжигания межнациональной розни в регионе. Обстановка накалилась после того, как уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу.