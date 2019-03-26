В КПРФ назвали обвинения в выводе денег налогоплательщиков в околопартийные фонды «оскорблением» и «клеветой»

В КПРФ назвали обвинения в выводе денег налогоплательщиков в околопартийные фонды и компании «оскорблением» и «клеветой». Так прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доклад движения «Голос» член центрального комитета КПРФ Александр Ющенко.

«Это больное воображение организации «Голос» и, как минимум, оскорбление и клевета. Все наши расходы проверяются через тройные увеличительные стекла, управление делами регулярно сдает отчет. Деньги, выделяемые бюджетом, уходят на развитие региональных организаций в 85 субъектах Российской Федерации. Что касается других расходов, то депутаты фракции КПРФ регулярно сдают порядка 80-100 тысяч каждый в общий фонд, который, в частности, финансирует сотрудников аппарата», — пояснил он.

А.Ющенко отметил, что сейчас идет давление компартию.

«Сегодня модно наводить тень на компартию, мы видим это по Грудинину, мы видим, как раздувают скандал до небес из того, что вице-мэр в Новосибирске на служебной машине довез ребенка до школы. «Голос» с такими истеричными заявлениями решил встать в эти ряды», — заключил он.

Согласно докладу движения «Голос», КПРФ с 2005 года потратила 352,3 млн рублей на телеканал «Красная линия» и еще 314,8 млн рублей — на «Редакцию газеты «Правда». Как отмечают в «Голосе», «учредителем обоих юрлиц является сама партия». Кроме того, компартия практикует перевод средств в некоммерческие организации или фонды, где, по утверждению «Голоса», трудоустроены сотрудники партаппаратов.