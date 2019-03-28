Российские бобслеисты официально лишены золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи. Таковы итоги заседания Исполкома Международного олимпийского комитета.

Еще осенью 17-го года дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала пятерых российских бобслеистов, включая Зубкова и Воеводу, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Играх в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах.

Позднее Александр Зубков оспорил свою дисквалификацию в Мосгорсуде. И стал первым и единственным пока Олимпийским чемпионом на территории России.

Сегодня Исполком МОК принял решение перераспределить награды зимних Олимпийских игр 2014 года в бобслее.

Таким образом, золотые медали в соревнованиях двухместных экипажей должны получить швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн. А в четвёрках золото перейдёт к экипажу из Латвии.

В начале года Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея России на время своей дисквалификации.