«Медиазона» обжалует требование Роскомнадзора удалить из статьи о пытках информацию о способе самоубийства пострадавшего молодого человека из Татарстана. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

«Мы считаем это требование незаконным, так как в свое время Роспотребнадзор приводил разъяснения, что нельзя механически подходить ко всем способам суицида: если это информация общественно значимая, значит, ее надо оставлять. Наша статья касалась самоубийства молодого человека из Татарстана, который покончил с собой после пыток в полиции и мы считаем способ, которым он это сделал, общественно значимым», — сказал он.

Редакция издания «Медиазона» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к Роскомнадзору, заблокировавшему статью о расследовании пыток в полиции, в результате которых совершил суицид 22-летний Ильназ Пиркин.