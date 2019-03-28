Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов. Соответствующий указ Айсен Николаев издал после серии антимигрантских протестов.

Запрет на прием мигрантов на работу распространяется на 33 сферы, включая строительство, производство продуктов и напитков, услуги такси и перевозок, и также розничную и оптовую торговлю. Указ главы региона был опубликован на официальном информационном портале Якутии. Согласно документу, ограничения установлены до конца этого года. Работодателям дается три месяца на то, чтобы избавиться от мигрантов среди своих сотрудников.

По словам губернатора Айсена Николаева, указ был подготовлен в полном соответствии с федеральным законодательством. В сообщении на информационном портале Якутии также подчеркивается, что в регионе установлена наивысшая стоимость рабочего патента для мигрантов. Между тем, квоты на иностранную рабочую силу в Якутии продолжают снижаться.

Причиной протестов в регионе стало изнасилование местной жительницы, в котором заподозрили выходца из Киргизии.