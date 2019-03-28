Материалы дела: Абызов создал преступное сообщество в 2011 году, ещё до перехода в правительство

Бывший министр Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, создал преступное сообщество в 2011 году, ещё до перехода в правительство, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Утверждается, что две обособленные группы действовали в Москве и Новосибирске.

Вчера Басманный суд арестовал фигурантов дела, в том числе, Абызова, до 25 мая. Защита намерена обжаловать это решение. Адвокаты предлагали залог за экс-министра в 1 миллиард рублей.