Два старейших российских театра, Александринский и Волковcкий, объединяются в единый театральный комплекс

Два старейших российских театра, Александринский в Петербурге и Волковcкий в Ярославле, объединяются в единый театральный комплекс.

«Историческим моментом» назвал происходящее министр культуры Владимир Мединский. Выступая на пресс-конференции в Москве, он отметил, что это будет не просто формальное организационное объединение, а исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России, который получит 8 сценических пространств — в Санкт-Петербурге и Ярославле. По словам Мединского, это позволит решить целый ряд проблем, в первую очередь – художественных.

Министр заверил, что театры максимально сохранят свою индивидуальность и останутся художественно независимыми. Он также отметил, что инициатива исходила со стороны руководства учреждений. Худруки театров Евгений Марчелли и Валерий Фокин инициативу поддержали. Между тем, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал ее нецелесообразной. По его словам, прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с общественностью и коллективом театра. На своей странице во «ВКонтакте» он пообещал вместе с ними отстаивать статус Волковского театра как Первого русского.

Объединение планируют завершить к концу года.