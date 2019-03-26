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Эксклюзив Эха 12:00, 28 марта 2019

«Голос»: Четыре парламентские партии, которые финансируются из госбюджета, выводят деньги налогоплательщиков

Четыре парламентские партии, которые финансируются из бюджета, выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные структуры, утверждает движение «Голос». Об этом «Эху» рассказал член совета движения Сергей Андрейчук.

«Например, у ЛДПР почти миллиард рублей получил индивидуальный предприниматель, который был связан с партийными структурами и, по сообщениям СМИ был другом Игоря Лебедева, сына Жириновского. Один из околопартийных фондов «Единой России» за последние несколько лет также получил около миллиард рублей. Похожая ситуация наблюдается у «Справедливой России» и у КПРФ», — сказал он.
По словам политолога, проблема с такого рода расходами в том, что они совершенно «непрозрачны» и не подпадают под контроль общества.
«Мы не знаем, на что, в конечном счете, пошло госфинансирование, а зачастую траты связаны с частными интересами руководителей партии», — заключил он.
Согласно докладу движения «Голос», в 2017 году парламентские политические партии получили из федерального бюджета почти 7 млрд руб., при этом у «Единой России» и КПРФ эти деньги составляли 80% поступлений, у «Справедливой России» — 73%, а у ЛДПР — 97%.

Член Центрального комитета КПРФ Александр Ющенко назвал выводы «Голоса» оскорблением и клеветой.

Представители «Единой России» в интервью «Ведомостям» заявили, что все траты бюджетных средств были в рамках закона. Другие парламентские партии – «Справедливая» Россия и ЛДПР от комментариев воздержались.



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