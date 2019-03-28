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12:00, 28 марта 2019

Бывший полпред президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев задержан в Москве

Его подозревают в махинациях на 10 миллиардов рублей.

Ишаев почти 18 лет был губернатором Хабаровского края, а полпредом был до 2013 года. Источник ТАСС полагает, что ему предъявят обвинения в превышении полномочий и мошенничестве. По данным прокуратуры, с 2013 года, когда Ишаев был уже вице-президентом «Роснефти», в регионе в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше одно миллиарда рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, причинив лесному фонду ущерб в размере более 9 миллиардов рублей.

Ишаев сейчас на допросе. У него дома, а также в правительстве Хабаровского края прошли обыски. Информация о задержании зампреда регионального правительства Владимира Хлапова не подтвердилась. Как сообщает источник РБК, задержан сын экс-чиновника Дмитрий Ишаев и глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

Виктор Ишаев с 2003 года является членом «Единой России». В партии уже заявили о готовности приостановить членство после получения материалов уголовного дела.



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