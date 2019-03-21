Медиазона подала в суд на Роскомнадзор за включение в реестр запрещённой информации материала о расследовании пыток

Редакция Медиазоны подала в суд на Роскомнадзор за включение в реестр запрещённой информации материала о расследовании пыток в УВД Нижнекамска. В результате пыток совершил суицид Ильназ Пиркин. Медиазона просит Таганский суд признать решение Роскомнадзора незаконным, сообщили «Эху» в Международной группе «Агора».

Юрист Севан Авалян считает, что Роскомнадзор буквально трактует правила и удаляет все упоминания о суициде, как явлении. В частности, несколько дней назад ведомство потребовало от Твиттера удалить пост, в котором описан факт самоубийства. «Сообщение фиксирует действительность, и Роскомнадзор хочет её стереть. Это противоречит здравому смыслу», — добавил юрист.