Ростех: Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность российской техники, которая уже находится на вооружении

Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность российской военной техники, которая уже находится на вооружении венесуэльской армии. О новых закупках речь не идёт, сообщил Интерфаксу представитель Ростеха Виктор Кладов. По его словам, одновременно в Венесуэле продолжается строительство завода по производству автоматов Калашникова и вертолётного сервисного центра.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы. В противном случае США рассмотрят все варианты реагирования, пригрозил Трамп.

Заявления Дональда Трампа о необходимости ухода России из Венесуэлы – это попытка вернуть Центральную и Латинскую Америку в зону исключительных интересов США. Об этом сказал глава комитета СовФеда по международным делам Константин Косачев

Россия отношения с Венесуэлой развивает совершенно законно в рамках международного права, — добавил Константин Косачев.