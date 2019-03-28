Уголовное дело о махинациях в лесной отрасли в Хабаровском крае на 10 миллиардов рублей возбуждено региональным Управлением ФСБ, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. В рамках этого дела проводятся следственные действия с бывшим губернатором региона Виктором Ишаевым. Он задержан в Москве.

Задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева может быть связано с ослаблением местных элит перед предстоящими выборами. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Само вовлечение Ишаева в новую коррупционную волну, учитывая, что это человек уже длительное время не занимающий никаких постов, странно. Скорей всего, причина кроется в предстоящих выборах в Хабаровскую краевую думу в сентябре. Видимо, таким образом федеральный центр пытается взять ситуацию в регионе под свой контроль, ослабив те местные элитные группы, которым по каким-то причинам не доверяет», — сказал политолог.

А.Кынев отметил, что В.Ишаев является символической фигурой для Дальнего Востока.

«Он был ярким политиком и одним из наиболее авторитетных губернаторов нулевых годов. Часто позволял себе критиковать федеральный центр. Не думаю, что это дело вызовет общественное одобрение», — заключил он.