Евросоюз отказывается от одноразовой пластиковой посуды и других изделий

Соответствующий закон одобрил сегодня Европарламент. Запрет, призванный сократить количество отходов, начнет действовать с 2021 года.

Пластиковые ложки, вилки, ножи, палочки для еды, тарелки, соломки для напитков, пищевые контейнеры, ватные косметические палочки – все это будет запрещено производить и продавать на территории Евросоюза. Закон также требует ограничить использование изделий из пластика, для которых нет экологичной замены, например, стаканчиков и упаковок для продуктов. Документ одобрило подавляющее большинство депутатов Европарламента, их решение приветствовала Еврокомиссия. Там подчеркнули, что таким образом ЕС устанавливает новые амбициозные стандарты в сфере экологии. В ближайшие 10 лет в Европе также планируют довести сбор использованных пластиковых бутылок до 90%, а производителей обяжут использовать утилизированное сырье. Кроме того, власти ЕС планируют и дальше совершенствовать законодательство в соответствии с принципом «загрязнитель платит», который предполагает, что ответственность за ущерб окружающей среде должны нести те, кто его наносит.

Согласно данным Еврокомиссии, в настоящий момент на одного жителя ЕС приходится в среднем более 30 килограммов пластиковых отходов в год. На долю пластика приходится три четверти мусора в мировом океане.