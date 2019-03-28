Полицейских в Элисте уволили после драки с сотрудниками Следственного комитета

Уголовное дело пока завели.

Силовики повздорили в минувшие выходные. Первая стычка случилась в развлекательном центре «Уралан» в субботу. В ней со стороны МВД участвовали начальник уголовного розыска, его зам и двое оперативников. Оппонентами стали трое представителей СК. О причинах конфликта и последствиях не сообщается. Впрочем, известно, что повздорившие полицейские и следователи договорились встретиться через день, на въезде в город. На этот раз уже в массовой драке приняли участие около 40 человек.

Стороны использовали травматическое оружие и арматуру. Интересы сотрудников МВД, по некоторым данным, защищали криминальные авторитеты Калмыкии. В результате конфликта пострадали двое. СК начал доследственную проверку. В полиции пока ограничились кадровыми решениями. Четверо полицейских уволили. Восемь руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

По одной из версий, конфликт произошел между силовиками Элисты и их коллегами из Москвы.