Бывший губернатор Хабаровса и бывший полпред президента в ДФО подозревается в особо крупном мошенничестве

Бывший губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента в Дальневосточном округе Виктор Ишаев подозревается в особо крупном мошенничестве при добыче леса, сообщает «Коммерсантъ». Ишаев задержан в Москве. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски у самого бывшего губернатора и его родственников. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске, затем его передали в Центральный аппарат СКР. Не исключено, что уже в пятницу Виктор Ишаева окажется в Басманном суде.

В рамках расследования уголовного дела обыски проводятся и в администрации Хабаровского края, в частности, у вице-премьера по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами власти Владимира Хлапова.

Арест Виктора Ишаева может быть связан с ослаблением местных элит перед предстоящими выборами, считает политолог Александр Кынев.

Александр Кынев подчеркнул, что Ишаев пользовался огромным авторитетом в регионе и еще остается много людей, которых он поставил на руководящие должности.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 91 года. Он был одним из первых губернаторов, назначенных Борисом Ельциным. В 2009 году назначен полпредом президента в Дальневосточном округе, а с 2012 по 2013 был министром по развитию Дальнего Востока.