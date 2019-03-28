Бой между абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Александром Усиком и  Денисом Лебедевым не состоится

Украинский боксер заявил, что переходит в более тяжелую категорию.

Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести защиту титула в бою против россиянина Дениса Лебедева. Который, по версии WBA, считается чемпионом мира «в отпуске». Однако абсолютный Чемпион заявил, что бой этот не состоится. По причине того, что он вместе с командой принял окончательное решение переходить в супертяжёлую весовую категорию.



В видеообращении, опубликованном в «Инстаграме», украинский боксер сообщил, что добровольно отказывается от Чемпионского пояса. И желает успеха всем ребятам, кто будет за него боксировать. В том числе, и Денису Лебедеву.

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Свой первый бой в супертяжелом весе Усик проведет в мае против камерунского боксера Карлоса Такама.