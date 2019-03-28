Мигранты захватили танкер, который спас их у берегов Ливии

В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер после того, как поняли, что их хотят вернуть в Ливию. Они направили судно в сторону Мальты. По последней информации власти Мальты уже взяли танкер под контроль.

Обстоятельства, при которых экипаж танкера «Эль Хиблу – 1» подобрал около сотни мигрантов, неизвестны. Судно, следовавшее под флагом островного государства Палау, сменило курс в шести милях от Триполи. Спасенные ливийцы, планировавшие перебраться в одну из стран Евросоюза, потребовали изменить курс, как только узнали, что возвращаются домой.

По данным представителей армии Мальты, танкер движется сейчас именно на этот остров. Власти не намерены принимать мигрантов и готовы к любому повороту ситуации, сообщает BBC. Армия приведена в боевую готовность, передает DW. Вице-премьер Италии Матео Сальвини заявил в Twitter, что захватчики смогут увидеть Италию только в подзорную трубу.

Евросоюз недавно прекратил военно-морскую операцию «София» по борьбе с контрабандистами и спасению беженцев из-за того, что страны не договорились о распределении мигрантов.

Операция по спасению беженцев длилась с 2015 года.