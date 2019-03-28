YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова

Причиной стало нарушение условий использования видеохостинга.

На YouTube-канале «вДудь» больше недоступно интервью с бывшим резидентом ComedyClub Таиром Мамедовым, вышедшее около недели назад. Аналогичная судьба постигла и первый выпуск перезапуска программы «Намедни», опубликованный в канале Леонида Парфенова «Парфенон». Ролик был посвящен 1946 году и опубликован 18 марта.

При попытке посмотреть видео с участием Мамедова по прямой ссылке YouTube сообщает, что интервью удалили за нарушение условий использования сервиса. О чем конкретно идет речь, неизвестно, но, предположительно, причина блокировки связана с рекламой в видео. Согласно новым правилам видеохостинга, о ее наличии владельцы каналов должны предупреждать пользователей. На других площадках, например, «ВКонтакте», ролики по-прежнему можно посмотреть.

Парфенов и Дудь ситуацию с удалением видео пока не комментировали.