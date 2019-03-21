Ущерб по делу бывшего министра Михаила Абызова может оказаться меньше, чем заявляет следствие

Единственный потерпевший – «Алмазювелирэкспорт» утверждает, что потерял 10 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Между тем, Следственный комитет обвиняет Абызова и его сообщников в хищении 4 миллиардов рублей. Вчера Басманный суд арестовал фигурантов на 2 месяца.

Уголовное дело против Абызова – это удар по премьеру Медведеву. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Станислав Белковский.

Абызов и другие фигуранты дела настаивают на своей невиновности.